Нашествие дронов и выстрелы: пропагандисты показали, что якобы происходило в Севастополе

Россияне заявили, что нефтебазу в Севастополе атаковали украинские БПЛА. Также они утверждают, что атака происходила не только на Казачью бухту.

Российские пропагандисты публикуют видео, якобы зафиксировавшее сбивание украинских БПЛА. По словам автора видео, дронов было много и атаковать они пытались не только нефтехранилище в Казачьей бухте.

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Россияне заявили, что сбили большинство БПЛА

В сети распространяют видео якобы с кадрами атаки украинских БПЛА в Севастополе примерно в 4 утра. Однако на видео уже не Казачья, а Южная бухта.

Россияне пытались сбить дроны стрелковым оружием: смотрите видео

Дроны летели разными точками города. Российские войска готовились к атаке и отлавливали их со двух часов ночи. Большинство беспилотников сбили трассирующими пулями, ПВО слышно не было, хотя раньше именно ее использовали в борьбе с дронами. Все потому, что целью нападения было выявление точек противовоздушной обороны. Их не раскрыли,

– утверждают пропагандистские каналы.

Впоследствии гауляйтер Крыма Сергей Аксенов тоже заявил, что параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Крымом ПВО сбили 1 БПЛА, еще один был подавлен средствами РЭБ.

Также он заявил, что жертв и разрушений нет. Да, конечно, Казачья бухта не считается.

Россияне узнали китайские БПЛА

Также пророссийские телеграм-каналы заявили, что атаку на Севастополь, предварительно, организовали с помощью китайских коммерческих дронов Mugin-5. Они показали один из таких, которые якобы были сбиты в районе Зернового в Крыму.

В сегодняшнем нападении каждый из них нес боевую часть несколько килограммов взрывчатки. Большинство было сбито, но пара прорвалась,

– говорится в сообщении.

Заметим, что россияне гордо отчитываются о том, что "большинство дронов было сбито", однако не говорят, сколько дронов атаковало оккупантов и сколько им удалось обезвредить. Хотя времени на то, чтобы это подсчитать, было достаточно. Так что возможно сообщения о "большинство сбито" не так уж истинны? Тем более, что они уменьшили площадь пожара в Казачьей бухте, заявив, что она разрослась всего на 1 000 квадратных метров. Хотя судя по фото она в разы больше.



Дрон, который показывают пропагандисты / Скриншот из видео