Россия ударила по Шостке 13 ракетами, – Сумская ОГА

Россия 31 декабря нанесла серьезный удар по Сумской области. Больше всего была поражена ракетами Шостка.

Также всего 10 населенных пунктов области пострадали от российских артобстрелов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника Сумской ОГА Владимира Артюха в эфире телемарафона.

Смотрите также Киев второй раз за несколько часов под ударом: на столицу снова летели ракеты

Шостку атаковали в две волны

На Шостку россияне направили 13 ракет двумя волнами.

В 3 часа было 4 ракеты применены по инфраструктуре города Шостки, и в 8 часов – еще 9 ракет. В результате чего пострадала существенно инфраструктура: три котельные. 45 домов без отопления,

– сообщил Владимир Артюх.

Ранее в полиции Сумской области рассказали, что есть разрушения объектов критической инфраструктуры, а также взрывной волной повреждены 12 многоэтажек, 3 частных дома, 2 образовательные учреждения, гаражи, заборы и другие хозяйственные постройки.

Ликвидация последствий удара продолжается. В частности, работают бригады, чтобы как можно скорее восстановить теплоснабжение.