Многим не платил Кремль: "Атеш" утверждает, что российские офицеры наводили ракеты на штаб ЧФ
Источник:Kyiv Post
Партизаны получили "ключевую информацию о местонахождении и деятельности высокопоставленных российских командиров" от офицеров страны-оккупанта в обмен на финансовое вознаграждение. Точную сумму переданных денег не раскрывают.
Атака на штаб командования Черноморского флота России имела в первую очередь психологические последствия: она показала, что материковая Украина может доставать оккупантов прямо во время их заседаний. После нее были "подарок" курской ФСБ ко дню города от ГУР и "блэкаут" в Курской области от СБУ.
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Что сообщили партизаны
Сами по себе задержки выплат не принуждают военные вооруженные силы России идти против российской власти. Но финансовое вознаграждение лишь помогает им определиться с желанием сотрудничать с движением "Атеш", оно служит дополнительным стимулом,
– говорят представители движения.
Денег, получаемых россиянами за информацию, достаточно, чтобы покрыть риски как для самих офицеров, так и для их семей. Данные, предоставленные оккупантами, партизаны передают в СБУ и ГУР.
Также там отметили: те захватчики, которые помогают партизанам из "Атеша", понимают, что Россия ведет преступную войну и что ее нужно остановить.
Кто именно помогает, конечно, не говорят, но указывают, что у этих людей есть доступ к общей деятельности командования Черноморского флота.
Какая ситуация в Крыму после удара по штабу флота
- "Совет министров" полуострова перевели на удаленную работу, а также некоторые органы оккупационной власти. Многие захватчики вывозят свои семьи из Крыма, поскольку боятся.
- И не зря: вчера, 25 сентября, в Севастополе впервые официально включили сирены. Это привело к панике среди населения, ведь укрытия на полуострове не готовы. Россияне были уверены, что камни с неба, которые они накликали в 2014 году, не полетят, и не готовились.
- Следует понимать, что быть партизаном на оккупированных Россией территориях очень опасно. На днях ООН обнародовала страшные данные о пытках людей, которые передавали ВСУ информацию о перемещении россиян. Это преимущественно были партизаны Херсонщины и Запорожья. Оккупанты отомстили им, замучив до смерти.