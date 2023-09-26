Многим не платил Кремль: "Атеш" утверждает, что российские офицеры наводили ракеты на штаб ЧФ

Партизаны получили "ключевую информацию о местонахождении и деятельности высокопоставленных российских командиров" от офицеров страны-оккупанта в обмен на финансовое вознаграждение. Точную сумму переданных денег не раскрывают.

Атака на штаб командования Черноморского флота России имела в первую очередь психологические последствия: она показала, что материковая Украина может доставать оккупантов прямо во время их заседаний. После нее были "подарок" курской ФСБ ко дню города от ГУР и "блэкаут" в Курской области от СБУ.

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Что сообщили партизаны

Сами по себе задержки выплат не принуждают военные вооруженные силы России идти против российской власти. Но финансовое вознаграждение лишь помогает им определиться с желанием сотрудничать с движением "Атеш", оно служит дополнительным стимулом,

– говорят представители движения.

Денег, получаемых россиянами за информацию, достаточно, чтобы покрыть риски как для самих офицеров, так и для их семей. Данные, предоставленные оккупантами, партизаны передают в СБУ и ГУР.

Также там отметили: те захватчики, которые помогают партизанам из "Атеша", понимают, что Россия ведет преступную войну и что ее нужно остановить.

Кто именно помогает, конечно, не говорят, но указывают, что у этих людей есть доступ к общей деятельности командования Черноморского флота.

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