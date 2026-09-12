Как сообщает телеграм-канал Exilenova+, около семи часов вечера дроны Сил обороны провели атаку на судно в Черном море.

Что известно об атаке на судно у Сочи?

На обнародованных кадрах видно, как с палубы поднимается густой дым.

Местные жители пишут, что подверглось атаке сухогруз. После взрыва оно подавало сигналы бедствия.

Пожар на судне у Сочи / Фото из сети

После атаки в Черном море загорелось, вероятно, российское судно / Фото из сети

На судне возник пожар: смотрите видео

Ранее стало известно, что Силы беспилотных систем ВСУ провели атаку на российский нефтяной танкер Armada Leader в Черном море.

Украинские дроны поразили судно, когда его сопровождал российский военный вертолет.

Танкер ходит под флагом России и находится под санкциями Украины, ЕС, Швейцарии и Канады. Его использовали для перевозки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций.

Накануне украинские военные, вероятно, поразили российский корабль"Татарстан". Этот корабль патрулировал Каспийское море и защищал российские объекты от украинских беспилотников. Корабль был вооружен ракетами "Уран" и зенитным комплексом "Оса-МА".