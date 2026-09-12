Як повідомляє телеграм-канала Exilenova+, близько сьомої години вечора дрони Сил оборони атакували судно у Чорному морі.

Що відомо про атаку на судно біля Сочі?

На оприлюднених кадрах можна побачити, як з палуби піднімається густий дим.

Місцеві жителі пишуть, що атаки зазнало суховантажне судно. Після вибуху воно подавало сигнальні сигнали катастрофи.

Пожежа на судні біля Сочі / Фото з мережі

Після атаки у Чорному морі загорілося, ймовірно, російське судно / Фото з мережі

На судні виникла пожежа: дивіться відео

Раніше стало відомо, що Сили безпілотних систем ЗСУ атакували російський нафтовий танкер Armada Leader у Чорному морі.

Українські дрони уразили судно, коли його супроводжував російський військовий гелікоптер.

Танкер ходить під прапором Росії та перебуває під санкціями України, ЄС, Швейцарії й Канади. Його використовували для перевезення нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.

Напередодні українські військові, ймовірно, уразили російський корабель "Татарстан". Цей корабель патрулював Каспійське море та захищав російські об'єкти від українських безпілотників. Корабель був озброєний ракетами "Уран" і зенітним комплексом "Оса-МА".