Российский "Шахед" совершил атаку на гражданское судно в Николаевской области

Враг вновь коварно нанес удар по портовой инфраструктуре и гражданскому флоту на юге Украины. Вражеский беспилотник привел к разрушениям в прибрежной зоне, однако, по предварительным данным, обошлось без человеческих жертв.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

Что известно об атаке на гражданское судно?

В субботу утром, 1 августа, российские войска провели атаку ударным беспилотником типа "Шахед" на портовую инфраструктуру Николаевского района. В результате вражеского обстрела было повреждено гражданское судно.

К счастью, российский террор обошелся без пострадавших.

Страна-агрессор продолжает систематически уничтожать портовую инфраструктуру Украины и проводить атаки на различные суда. В частности, вечером 28 июля российские войска провели атаку в акватории Черного моря на гражданское судно под флагом Либерии. Корабль получил повреждения, однако на его борту не было ни экипажа, ни груза. По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, это уже третья атака на это судно за последнее время. После удара на корабле возникло задымление.

26 июля у побережья Одессы затонуло иностранное торговое судно GOLDEN LEO, которое Россия атаковала еще 19 июля. Судно под флагом Гвинеи-Бисау перевозило украинскую кукурузу и было поражено тремя российскими ракетами во время выхода из одесского порта. В результате атаки погибли девять членов экипажа и украинский лоцман, еще восьмерых человек удалось спасти. На момент затопления экипажа на борту уже не было.

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что по состоянию на 22 июля заход судов в украинские морские порты временно приостановлен из-за ситуации с безопасностью. По его словам, это решение приняли судовладельцы, а не украинское государство. Правительство работает над мерами по восстановлению стабильной работы морского коридора.

В частности, исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что Украина обратилась с запросом и провела экстренное заседание Рады Безопасности ООН 27 июля в связи с российскими атаками на гражданские суда в Черном море. По словам Сибиги, Россия ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность, совершая атаки на морской коридор и гражданское судоходство.

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что Россия целенаправленно усиливает атаки на портовую инфраструктуру и гражданские суда, чтобы сорвать украинский морской экспорт. Он подчеркнул, что главная цель России – запугать судовладельцев, заблокировать зерновой коридор и нанести удар по мировой продовольственной безопасности, создавая риски голода и оказывая давление на Украину.