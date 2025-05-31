Массированная атака по Сумщине: погибли сотни домашних животных, уничтожены десятки тонн зерна
- Российские войска нанесли удары по Сумщине, повредив жилой сектор, складские помещения и ферму, что привело к гибели домашних животных и уничтожению зерна.
- Атака также включала удары по сельскохозяйственным предприятиям Тростянецкого района, но обошлось без жертв; проводится досудебное расследование военных преступлений.
Российские войска нанесли массированный удар по Сумской области в ночь на 31 мая. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру, есть пострадавший.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Сумской ОГА Олега Григорова.
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Какие последствия массированной атаки по Сумской области
Россияне нанесли ракетные удары по территории Недригайловской общины Сумской области в ночь на 31 мая. В результате вражеской атаки поврежден жилой сектор, разрушены складские помещения.
Также враг попал дроном в автомобиль, который развозил хлеб в общине. В результате вражеской атаки пострадал водитель – ему оказали медицинскую помощь.
Последствия массированной атаки по Сумщине / Фото Сумской ОГА
Еще 5 российских БпЛА ударили по ферме в одном из сел Роменской общины. В результате атаки возник пожар в хозяйственной постройке, погибли сотни домашних животных, уничтожены десятки тонн зерна. Сейчас на месте работают все необходимые службы.
Россияне намеренно бьют по гражданской инфраструктуре – по тому, что кормит людей,
– отмечает Григоров.
Под процессуальным руководством Роменской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.
Также под массированной атакой в ночь на 31 мая была Тростянетчина. По предварительной информации, россияне ударили двумя ракетами и 13 БпЛА по сельскохозяйственным предприятиям.
К счастью, прошло без жертв. В результате российской атаки сгорели помещения предприятий, транспорт.
К слову, в Воздушных силах рассказали, что в ночь на 31 мая россияне атаковали 114 средствами воздушного нападения. Силами ПВО было уничтожено 69 "Шахедов", 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, Юге, Севере и в Центре страны. Еще 42 вражеские цели были сбиты огневыми средствами поражения, 30 – локально потеряны/подавлены РЭБ.