Массированная атака по Сумщине: погибли сотни домашних животных, уничтожены десятки тонн зерна

Российские войска нанесли массированный удар по Сумской области в ночь на 31 мая. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру, есть пострадавший.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Сумской ОГА Олега Григорова.

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Какие последствия массированной атаки по Сумской области

Россияне нанесли ракетные удары по территории Недригайловской общины Сумской области в ночь на 31 мая. В результате вражеской атаки поврежден жилой сектор, разрушены складские помещения.

Также враг попал дроном в автомобиль, который развозил хлеб в общине. В результате вражеской атаки пострадал водитель – ему оказали медицинскую помощь.

Последствия массированной атаки по Сумщине / Фото Сумской ОГА

Еще 5 российских БпЛА ударили по ферме в одном из сел Роменской общины. В результате атаки возник пожар в хозяйственной постройке, погибли сотни домашних животных, уничтожены десятки тонн зерна. Сейчас на месте работают все необходимые службы.

Россияне намеренно бьют по гражданской инфраструктуре – по тому, что кормит людей,

– отмечает Григоров.

Под процессуальным руководством Роменской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.

Также под массированной атакой в ночь на 31 мая была Тростянетчина. По предварительной информации, россияне ударили двумя ракетами и 13 БпЛА по сельскохозяйственным предприятиям.

К счастью, прошло без жертв. В результате российской атаки сгорели помещения предприятий, транспорт.

К слову, в Воздушных силах рассказали, что в ночь на 31 мая россияне атаковали 114 средствами воздушного нападения. Силами ПВО было уничтожено 69 "Шахедов", 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, Юге, Севере и в Центре страны. Еще 42 вражеские цели были сбиты огневыми средствами поражения, 30 – локально потеряны/подавлены РЭБ.