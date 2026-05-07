Под огнем находились 4 района Сумщины: 5 человек погибли, еще более 10 ранены

Вражеская армия продолжает терроризировать обстрелами Сумскую область. В течение суток россияне обстреливали громады Сумского, Ахтырского, Шосткинского и Конотопского районов.

Последствия атак оккупантов и доказательства их военных преступлений документирует полиция Сумской области.

Что известно об ударах по Сумской области?

Сообщается, что в результате российских атак в Сумской общине погибли 2 женщины и мужчина. Кроме того, еще восемь человек получили ранения.

В Новослободской общине Сумщины из-за удара по жилому дому погиб мужчина. Еще один человек стал жертвой оккупантов в результате подрыва на вражеской мине.

Также еще три человека получили ранения в других общинах области.

Обратите внимание! Сумская область имеет самый длинный общий участок государственной границы с Россией среди украинских областей. Общая протяженность составляет 562,5 – 563,8 километров.

Россияне ударили по детсаду в Сумах: что известно?

В среду, 6 мая, россияне атаковали Сумы ударными беспилотниками. Около 10:30 в городе прогремели взрывы, а впоследствии стало известно о попадании в гражданское здание в центре города.

Позже местные власти подтвердили, что удар пришелся по зданию детского сада. В результате атаки пострадали люди, часть из них спасатели доставали из-под завалов. В результате российского удара по учебному заведению в Сумах погибли двое его работниц. Говорится о женщинах 48 и 45 лет.

Что происходит на фронте Сумской области?

Начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко сообщал, что Украина продолжает строительство сплошной линии обороны от Киевского водохранилища до Сум. По словам военных, многоуровневые укрепления должны усложнить попытки врага создать так называемую "буферную зону".

К тому же, один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса Константин Немичев в эксклюзивном комментарии для 24 Канала заявил, что планы российских оккупантов выходят далеко за пределы одного направления фронта. По его словам, Кремль постоянно пытается найти слабые места как в Украине, так и в других регионах, где может использовать нестабильную ситуацию в собственных интересах.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что фортификации строят еще с начала полномасштабной войны, при этом детали таких работ не стоит публично обсуждать, ведь это вопрос военной безопасности.

В то же время российские войска продолжают давить на Сумском направлении. Как рассказал командир роты батальона беспилотных систем "Глаза" с позывным "Дайвер", в отличие от Донецкой области, где враг активно использует технику, на Сумщине преобладают пехотные атаки.