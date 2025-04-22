Скулил среди обломков: спасатели достали из-под завалов напуганного песика

В Сумской области спасатели вытащили из-под завалов собаку, которая чудом выжила после российского авиаудара. Животное скулило среди обломков дома.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Сумщины. После ночной атаки россиян на Сумщине спасатели не только разбирали завалы, но и услышали скуление – под обломками дома уцелела собака.

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История спасения собачки на Сумщине

Ее удалось достать живой и передать хозяйке. Ночью враг нанес авиаудары по Белопольской и Ворожбянской громадам. Повреждены по меньшей мере 9 частных домов, один человек получил травмы.

Настоящее чудо случилось во время разведки в Белопольской громаде. Среди обломков одного из обстрелянных домов спасатели услышали тихое скуление – песик выжил, хотя был полностью завален. Его осторожно вытащили из-под обломков и вернули владелице.

Также накануне спасатели ликвидировали пожар в многоквартирном доме Краснопольской громады, который возник в результате очередного вражеского удара.