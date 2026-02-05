Россияне ударили по Сумщине: есть раненые и разрушения инфраструктуры
- В результате обстрелов российской армией на Сумщине ранены семь человек и зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.
- В Заречном районе Сум в результате атаки беспилотника повреждено более 50 окон в многоэтажке и автомобили.
Россия нанесла очередной удар по Сумской области 5 февраля. В результате вражеской атаки зафиксировали значительные повреждения. Также известно о раненых.
Правоохранители Сумщины фиксируют последствия атаки. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Что известно о последствиях атаки?
В результате очередных обстрелов со стороны российской армии на территории Сумской области ранения получили семь человек. Пострадавшие – жители разных районов региона.
По данным правоохранителей, в результате атак зафиксированы значительные разрушения объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и хозяйственных построек. На местах попаданий работали следственно-оперативные группы и взрывотехники.
Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что около 02:30 зафиксировано попадание во двор многоквартирного дома в Заречном районе Сум. Предварительно, удар был нанесен БпЛА типа "Герань-2".
В результате атаки выбито более 50 окон в многоэтажке, также повреждены автомобили. Информация о масштабах разрушений уточняется.
Правоохранители документируют последствия обстрелов и собирают доказательства военных преступлений, совершенных Россией.
Последствия атаки на Сумщину / Национальная полиция Украины
Что известно о последствиях ночной атаки на Украину?
Враг атаковал по меньшей мере четыре района Киева. Также последствия фиксируют и в области. В Соломенском районе пострадал человек – женщина 79 лет, ее госпитализировали. Еще одной 89-летней женщине врачи оказали помощь на месте.
В Запорожской области россияне ударили по инфраструктуре, что вызвало пожар, предварительно без пострадавших. Воздушные цели были зафиксированы в направлении Днепровского и Хортицкого районов, детали разрушений уточняются.
В течение ночи Силы ПВО обезвредили 156 вражеских БпЛА. Враг атаковал Украину двумя ракетами Искандер-М, а также 183 дронами. Около 110 из них "Шахеды". К сожалению, зафиксировано попадание на 16 локациях.