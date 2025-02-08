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24 Канал Новости Украины В Сумах БпЛА попал в частный дом: вспыхнул пожар
8 февраля, 07:13
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В Сумах БпЛА попал в частный дом: вспыхнул пожар

Ярослав Погончук

Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. В ночь на 8 февраля один из российских БпЛА попал в частный дом в Сумах.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности сумского городского головы Артема Кобзаря.

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Что известно об атаке БпЛА на Сумы

Кобзарь сообщил, что в ночь на 8 февраля в Сумах российский беспилотник попал в частный дом, там вспыхнул пожар.