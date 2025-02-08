В Сумах БпЛА попал в частный дом: вспыхнул пожар

Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. В ночь на 8 февраля один из российских БпЛА попал в частный дом в Сумах.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности сумского городского головы Артема Кобзаря. Смотрите также Повреждены 8 частных домов: вечером враг атаковал дронами Ахтырскую общину Что известно об атаке БпЛА на Сумы Кобзарь сообщил, что в ночь на 8 февраля в Сумах российский беспилотник попал в частный дом, там вспыхнул пожар.