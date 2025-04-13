В Сумах среди руин чудом уцелел флаг Украины: в ГСЧС показали щемящее видео

Оккупанты нанесли огромные разрушения и потери Сумах в результате утренней ракетной атаки. Невредимым остался флаг Украины в одном из полностью разрушенных зданий.

13 апреля захватчики ударили двумя баллистическими ракетами по центру Сум. Пострадало более сотни человек, повреждения получили десятки гражданских домов, передает 24 Канал.

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Флаг пережил российскую атаку

В ГСЧС на фоне трагедии поделились щемящими кадрами. Среди руин чудом удалось уцелеть украинскому флагу.

Маленький сине-желтый флажок на полке: смотрите видео

В Сумах российская атака унесла жизни невинных людей... но среди руин остался неповрежденный флаг Украины. Это знак. Это символ. Мы стоим. И выстоим. Мы – несокрушимы. Мы победим!

– говорится в заметке службы.

Флаг Украины на руинах дома в Сумах / Фото ГСЧС

Напомним, что по состоянию на вечер 13 апреля известно о 32 погибших сумчан. Среди них – семья Мартыненко.