13 квітня загарбники вдарили двома балістичними ракетами по центру Сум. Постраждала понад сотня людей, пошкоджень зазнали десятки цивільних будинків, передає 24 Канал.

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Прапор пережив російську атаку

У ДСНС на тлі трагедії поділилися щемливими кадрами. Серед руїн дивом вдалося вціліти українському прапору.

Маленький синьо-жовтий прапорець на полиці: дивіться відео

В Сумах російська атака забрала життя невинних людей… але серед руїн залишився неушкоджений прапор України. Це знак. Це символ. Ми стоїмо. І вистоїмо. Ми – незламні. Ми переможемо!,

– йдеться у дописі служби.

Прапор України на руїнах будинку у Сумах / Фото ДСНС

Нагадаємо, що станом на вечір 13 квітня відомо про 32 загиблих сумчан. Серед них – родина Мартиненків.