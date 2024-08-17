В Сумах показали последствия утреннего обстрела
Источник:Сумская МВА
Враг ударил по Сумам утром 17 августа. К счастью, обошлось без жертв, но последствия атаки были разрушительными.
Враг попал в районе проспекта Свободы. На месте горели авто, в домах было много поврежденных окон.
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В Сумах завершили аварийно-восстановительные работы
В городе развернули оперативный штаб по ликвидации последствий. Там работают представители благотворительных и международных организаций, к которым можно обратиться за помощью. Также есть организации, которые помогают с поврежденными окнами.
В Сумской МВА сообщили, что по состоянию на 16:00 зарегистрировано 156 обращений от пострадавших владельцев квартир. Штаб продолжит принимать обращения граждан утром следующего дня.
Также МВА показало последствия вражеского удара. На нем можно увидеть полностью разрушенные автомобили, выбитые окна в домах и магазинах, а также как люди ликвидировали разрушения.
Последствия обстрела Сум: смотрите видео
Тем временем ГСЧС уже завершили аварийно-восстановительные работы на месте вражеского ракетного удара.
Весь день спасатели оказывали всестороннюю помощь гражданам и демонтировали аварийные конструкции, среди которых 50 оконных рам.
С помощью плит ОСБ и пленки спасателям удалось временно восстановить 117 окон.