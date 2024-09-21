От домов остался только кирпич: показали фото последствий удара по Сумах

Россия нанесла удар КАБами по нескольким районам города Сумы. На местах работают спецслужбы.

ГСЧС и журналисты Суспільне показали последствия вражеской атаки.

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Последствия обстрела Сум 21 сентября

В ГСЧС отметили, что на место вызова сразу прибыли подразделения ГСЧС. В результате атаки разрушены 2 частных дома, еще 10 повреждены.

На местах попаданий возникли отдельные очаги горения, в том числе загорелась сухая растительность.

Вся территория обследована, а пожар оперативно ликвидирован. По предварительным данным, один гражданский человек травмирован,

– сообщили в ГСЧС.

Последствия удара по Сумах: фото ГСЧС и Общественное

Напомним, что после 16:00 враг несколько раз атаковал Сумы КАБами. Мэр города Александр Лысенко сообщил, что оккупанты обстреляли дачную и промышленную зону. Также без света оказался район Барановки, там оборвалась линия.

Впоследствии стало известно об одном пострадавшем.