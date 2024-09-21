ДСНС та журналісти Суспільне показали наслідки ворожої атаки.

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Наслідки обстрілу Сум 21 вересня

У ДСНС зазначили, що на місце виклику одразу прибули підрозділи ДСНС. Внаслідок атаки зруйновано 2 приватних будинки, ще 10 пошкоджені.

На місцях влучань виникли окремі осередки горіння, у тому числі загорілася суха рослинність.

Всю територію обстежено, а пожежу оперативно ліквідовано. За попередніми даними, одну цивільну людину травмовано,

– повідомили у ДСНС.

Наслідки удару по Сумах: фото ДСНС та Суспільне

Нагадаємо, що після 16:00 ворог кілька разів атакував Суми КАБами. Мер міста Олександр Лисенко повідомив, що окупанти обстріляли дачну та промислову зону. Також без світла опинився район Баранівки, там обірвалась лінія.

Згодом стало відомо про одного постраждалого.