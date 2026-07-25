Россия совершила атаку на Сумы: под обстрел попали АЗС и многоквартирный дом

Поздно ночью 24 июля россияне в очередной раз подвергли Сумы обстрелу. Известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзар.

Что известно о последствиях атаки?

Артем Кобзар сообщил, что враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры.

Россияне нанесли удар по автозаправочной станции и крыше многоквартирного дома в Ковпаковском районе.

По его словам, в результате атаки число погибших возросло до двух человек. Предварительно, трое человек пострадали.