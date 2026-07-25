25 июля, 00:37
Россия совершила атаку на Сумы: под обстрел попали АЗС и многоквартирный дом
Поздно ночью 24 июля россияне в очередной раз подвергли Сумы обстрелу. Известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзар.
Что известно о последствиях атаки?
Артем Кобзар сообщил, что враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры.
Россияне нанесли удар по автозаправочной станции и крыше многоквартирного дома в Ковпаковском районе.
По его словам, в результате атаки число погибших возросло до двух человек. Предварительно, трое человек пострадали.