Предприятие, по которому ударили в Сумах, производит упаковки для детского питания
Источник:Офис Генпрокурора
Гражданское предприятие в Сумах, по которому ударила Россия ночью 30 августа, производит упаковки для детского питания и соков. Пожар там до сих пор продолжается.
К сожалению, на предприятии есть значительные разрушения, также сообщили о раненых.
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Что известно об ударе по Сумах
О том, что под удар попало предприятие, которое производит упаковки для детского питания, сообщили в Офисе генпрокурора.
В результате вражеской атаки повреждено предприятие, которое занимается изготовлением упаковки для детского питания, соков, бытовой химии и тому подобное. Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара,
– говорится в сообщении.
На кадрах, обнародованных в сети, видно, что на объекте продолжается сильный пожар. Ранее в ОВА призвали местных жителей плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки.
Подробности атаки
- Враг атаковал город около 01:30 с помощью авиации. В прокуратуре отметили, что атаки на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом.
- Поэтому под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
- Предварительно известно, что ранения получили 9 человек.
- Прокуроры совместно с другими правоохранителями документируют последствия очередного военного преступления России, а спасатели пытаются потушить пожар.