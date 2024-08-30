Предприятие, по которому ударили в Сумах, производит упаковки для детского питания

Гражданское предприятие в Сумах, по которому ударила Россия ночью 30 августа, производит упаковки для детского питания и соков. Пожар там до сих пор продолжается.

К сожалению, на предприятии есть значительные разрушения, также сообщили о раненых.

Смотрите также Враг ударил дроном по промышленному объекту на Полтавщине

Что известно об ударе по Сумах

О том, что под удар попало предприятие, которое производит упаковки для детского питания, сообщили в Офисе генпрокурора.

В результате вражеской атаки повреждено предприятие, которое занимается изготовлением упаковки для детского питания, соков, бытовой химии и тому подобное. Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара,

– говорится в сообщении.

На кадрах, обнародованных в сети, видно, что на объекте продолжается сильный пожар. Ранее в ОВА призвали местных жителей плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полной ликвидации последствий вражеской атаки.

Подробности атаки