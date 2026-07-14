Вечером 14 июля российские войска нанесли удар по жилому району на окраине Сум, предварительно применив кассетный боеприпас. В результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек.

О подробностях российского удара рассказал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Что известно о вражеской атаке на Сумскую общину?

В результате атаки повреждены частные жилые дома. Из-за применения кассетных боеприпасов на улицах вблизи места попадания могут оставаться неразорвавшиеся взрывоопасные элементы. Жителей призвали не приближаться к подозрительным предметам и немедленно сообщать о них в соответствующие службы.

На месте работают спасатели, медики, взрывотехники и другие профильные службы. Продолжается обследование территории, ликвидация последствий атаки и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, в тот же вечер российские беспилотники провели атаку на территорию Сумской общины. Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры.

Число пострадавших в результате вражеской атаки возросло до семи. Среди них – 11-летний мальчик, у которого развилась острая стрессовая реакция; медики оказали ему помощь на месте. В тяжелом состоянии находятся 30-летний мужчина и 59-летняя женщина. Всего шестеро пострадавших были доставлены в больницы: двое остаются на стационарном лечении, еще двоих после осмотра перевели на амбулаторное лечение.

Напомним, под массированную российскую атаку также попала Одесса. Известно, что Россия дважды за день атаковала гражданские торговые суда в Черном море. Сначала в результате удара погиб капитан судна под флагом Танзании, еще трое моряков получили ранения, а вечером во время атаки на судно под флагом Маршалловых островов погибли еще два человека.

Вечером 14 июля российские войска вновь нанесли удар по Одессе. На этот раз оккупанты применили ракеты. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и территория одного из предприятий, над городом поднялся густой дым. По предварительным данным, пострадавших нет, экстренные службы работают на месте.