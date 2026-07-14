Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Что известно об атаке на Одессу?

Россия продолжает терроризировать Одессу По данным Воздушных сил, оккупанты нанесли по городу ракетный удар. Незадолго до взрывов мониторинговые каналы сообщили о взлете самолетов тактической авиации России, вышедших на пусковые рубежи над временно оккупированным Крымом. Впоследствии российские войска совершили пуски управляемых авиационных ракет в направлении Одессы.

После взрывов над Одессой взвился густой дым. Начальник Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что есть попадание по инфраструктуре и призвал находиться в укрытиях.

В 22:39 Воздушные силы сообщили о повторной угрозе и пуске ракет в направлении города. Через несколько минут в городе раздались повторные взрывы.

Мониторинговые каналы отмечают, что вероятно оккупанты применили ракету типа "Х-59". Но могут осуществить повторные пуски, поскольку угроза остается актуальной.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.