Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про атаку на Одесу?

Росія продовжує тероризувати Одесу. За даними Повітряних сил, окупанти завдали по місту ракетного удару. Незадовго до вибухів моніторингові канали повідомили про зліт літаків тактичної авіації Росії, які вийшли на пускові рубежі над тимчасово окупованим Кримом. Згодом російські війська здійснили пуски керованих авіаційних ракет у напрямку Одеси.

Після вибухів над Одесою здійнявся густий дим. Начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що є влучання по інфраструктурі та закликав перебувати в укриттях.

О 22:39 Повітряні сили повідомили про повторну загрозу та пуск ракет у напрямку міста. За кілька хвилин у місті пролунали повторні вибухи.

Моніторингові канали зазначають, що ймовірно окупанти застосували ракету типу "Х-59". Та можуть здійснити повторні пуски, адже загроза залишається актуальною.

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Нагадаємо, Росія протягом дня здійснювала атаку на Одеську область. На жаль, внаслідок цинічних ударів ворога є загиблі та поранені, а також руйнування.

Унаслідок нічної атаки російських дронів 14 липня на Одещину пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру. На двох підприємствах виникли пожежі, зокрема загорілися резервуари із соняшниковою олією, також пошкоджено авторемонтні майстерні, бензовоз і 12 автомобілів. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки загиблих і постраждалих немає.

Проте, російські війська двічі за день атакували цивільні торговельні судна в Чорному морі. Спочатку загинув капітан одного із суден, ще троє моряків зазнали поранень, а під час вечірнього удару по судну під прапором Маршаллових Островів загинули ще двоє людей.