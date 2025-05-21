"Шахеды" атаковали Сумы: есть попадания в предприятия, повреждена система электроснабжения

Сумы ночью 21 мая атаковали российские БПЛА. Есть попадания в промышленные объекты, повреждены линии электропередач.

Городские власти пишет, что враг атаковал 2 предприятия – по одному зафиксировано 5 попаданий, по другому 2. Подробности перескажет 24 Канал.

Что произошло Взрывы в Сумах: в районе города есть БПЛА врага, кое-где исчез свет

Что известно о последствиях атаки врага на Сумы "Шахедами" ночью 21 мая

Воздушная тревога в Сумах продолжается почти с начала суток 21 мая. В течение этого времени город атаковали "Шахеды", местные несколько раз слышали взрывы в промежутке между 3 и 4 часами утра.

После 5 часов областная и городская власть отчитались о первых известных последствиях.

Сумская ОВА написала, что Сумы подверглись атаке российских БПЛА, в результате чего есть попадания в промышленные объекты и повреждены линии электропередач.

Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь также подтвердил, что пострадали два предприятия на территории города.

По одному из них зафиксировано 5 попаданий, по другому – 2. К счастью, информация о погибших на данный момент нет, известно, впрочем, об одном пострадавшем.

К сожалению, в некоторых районах города временно отсутствует электроснабжение. На всех местах работают соответствующие службы.

В течение ночи сообщения о взрывах также поступали из Киева, из Киевской области и из Харькова. Сейчас о последствиях атаки в этих регионах информации нет.

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