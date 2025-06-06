Повреждена инфраструктура, часть города без электроэнергии: каковы последствия атаки на Тернополь

В ночь на 6 июня россияне в очередной раз массированно атаковали Украину. На этот раз под ударом оказался и Тернополь.

Вражеская атака вызвала повреждения промышленных объектов и инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Сергея Надала и Тернопольскую ОВА.

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Какие последствия атаки на Тернополь

Этой ночью Тернополь оказался под комбинированной российской атакой. Вследствие этого есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы.

Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды по городу снижено из-за перебоев с электричеством. В связи с этим возможно отсутствие напора на верхних этажах. Сейчас ведутся восстановительные работы.

После взрывов в Тернополе также наблюдается задымление. Проводятся замеры воздуха в городе Тернопольским областным центром контроля и профилактики болезней. Горожан просят не выходить из дома без крайней необходимости, плотно закрывать окна и ограничить пребывание на улице детей и людей старшего возраста в течение дня.

Стоит отметить, что в районе Березовицы можно услышать специфический звук низкой частоты, похожий на гул. По данным Надала, его вызывает выгорание газа из баллонов, которые были на промышленном производстве, куда ударил враг.

Мэр города объясняет, что выгорание сопровождается специфическим звуком, потому что газ в баллонах находится под давлением. Спасатели уже работают на месте происшествия.

В ОВА также сообщают, что эта атака на Тернопольщину стала самой массированной с начала полномасштабного вторжения. Там уверяют, что уже начато тушение пожаров, оценки разрушений и других последствий. А также обещают информировать о ходе выполнения работ.

К слову, этой ночью россияне атаковали и Луцк. В результате этого произошло попадание в многоквартирный дом. К сожалению, есть пострадавшие.