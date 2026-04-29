Черный дым поднимается в небо: в Пермском крае жалуются на атаку дронов

Беспокойным оказалось утро для жителей Перми. Город атаковали, после чего он оказался в объятиях густого дыма.

Губернатор Пермского края подтвердил атаку. в регион.

Сегодня на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был прилет вражеского беспилотника. Произведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы.,– написал Дмитрий Махонин.

По данным соцсетей, в Перми горит объект "Транснефти".

Последствия атаки на нефтяном объекте в Перми / Фото из соцсети