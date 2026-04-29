29 апреля, 08:49
Черный дым поднимается в небо: в Пермском крае жалуются на атаку дронов
Беспокойным оказалось утро для жителей Перми. Город атаковали, после чего он оказался в объятиях густого дыма.
Губернатор Пермского края подтвердил атаку. в регион.
Сегодня на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был прилет вражеского беспилотника. Произведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы.,– написал Дмитрий Махонин.
По данным соцсетей, в Перми горит объект "Транснефти".
Последствия атаки на нефтяном объекте в Перми / Фото из соцсети