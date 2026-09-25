Украина нанесла удары по 3 заводам, связанным с производством "Искандеров" и Х-59

В ночь на 25 сентября украинские войска нанесли удары по трем предприятиям военно-промышленного комплекса России. Среди них – "Завод "Искра" в Ульяновске, а также предприятия в Тульской и Воронежской областях, занимающиеся производством твердого ракетного топлива.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о поражении заводов?

Одним из пострадавших объектов стал "НПП Завод "Искра" в Ульяновске Ульяновской области. Предприятие входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей" и является частью российского военно-промышленного комплекса.

Завод специализируется на производстве полупроводниковых приборов и элементной базы для предприятий оборонной промышленности. В частности, предприятие участвует в кооперации по производству управляемых авиационных ракет Х-59М2/М2А и боевых машин 72В6 зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" и его модификаций.

Еще два пострадавших предприятия расположены в Тульской и Воронежской областях России. Речь идет о "Ефремовском заводе синтетического каучука" в городе Ефремов и "Воронежсинтезкаучуке" в районе Воронежа.

Первый специализируется на производстве синтетических каучуков и другой химической продукции, используемой в различных отраслях промышленности. "Воронежсинтезкаучук" также производит синтетические каучуки и продукты на их основе, в частности материалы для промышленного применения.

Оба предприятия вовлечены в производственную кооперацию российского ВПК, в частности в изготовление компонентов, используемых при производстве твердого ракетного топлива для ракетных систем, в том числе "Искандер".

В Украине заявили, что нанесение ударов по таким предприятиям направлено на снижение военно-экономического потенциала России. Удары являются реализацией права Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Напомним, Владимир Зеленский подтвердил нанесение ударов по двум российским НПЗ за последние сутки. По его словам, под удар попали НПЗ в Перми и Новошахтинске.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий России, расположенное в Перми. Оно перерабатывает более 13 миллионов тонн нефти в год.

Новошахтинский НПЗ в Ростовской области является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России. Он перерабатывает около 7,5 миллиона тонн нефти в год. После ночной атаки завод временно остановил работу.

Кроме того, в Ростовской области были уничтожены две российские радиолокационные станции. Речь идет о комплексах 64Л6 "Гамма-С1" и 39Н6 "Каста-2Е2". Они используются российскими войсками для обнаружения и сопровождения воздушных целей, в частности самолетов, ракет и беспилотников.

"Гамма-С1" предназначена для контроля воздушного пространства и передачи данных системам противовоздушной обороны, тогда как "Каста-2Е2" специализируется на обнаружении низковысотных целей.

Зеленский отметил, что эти удары являются ответом на российские атаки по Украине. Президент также поблагодарил украинских военных за поражение объектов, которые ограничивают военный потенциал России.