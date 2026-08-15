Готова ли Германия противостоять атакам дронов после инцидента с украинским "Русланом"?

Инцидент с дроном в аэропорту Лейпциг-Галле, который пытался атаковать украинский самолет "Руслан", вызвал тревогу в Германии. Предполагается, что подобный сценарий атаки также представляет угрозу для Нижней Саксонии.

Местные власти жалуются, что в регионах в основном отсутствует защита от дронов, а аэропорт Ганновера не включили в общенациональную программу защиты от беспилотников. Об этом пишет Stern.

Какова ситуация в Нижней Саксонии?

Председатель земельного комитета ХДС Себастьян Лехнер заявил, что министр внутренних дел Германии должен оперативно обратить внимание на безопасность региона.

Правительство земли уже объявило о своем намерении принять участие в разработке новой системы защиты от дронов.

В аэропорту Ганновера уже несколько раз наблюдали за дронами, поэтому были приостановлены рейсы, а взлетно-посадочные полосы закрыты. В результате были задержаны 6 туристических пассажирских рейсов, а грузовой самолет – перенаправлен.

Аэропорт Ганновера является единственным большим коммерческим аэропортом в Северной Германии, работающим круглосуточно.

Министр экономики Нижней Саксонии Грант Хендрик Тонне назвал его "логистическим и авиационным сердцем" региона. По его словам, аэропорт имеет большое значение для транспорта и экономики, поэтому его отсутствие в списке приоритетных объектов вызывает недоумение.

Земля готова профинансировать до половины необходимых инвестиций – максимум 4,88 миллиона евро. Остальные средства должны предоставить федеральное правительство и другие совладельцы аэропорта.

Помимо аэропортов, Нижняя Саксония также располагает важными инфраструктурными узлами в своих портах. Так, министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс отметила, что они относятся к критической инфраструктуре. Она раскритиковала федеральное правительство за то, что "пока нет реального плана" по обеспечению их безопасности.

Пока совершенно непонятно, что делать, если туда залетит дрон. Может ли полиция его сбить? Тогда он может упасть. А как быть с нанесенным ущербом? Нам нужна четкая правовая основа для решения этих вопросов,

– возмутился Лехнер, комментируя ситуацию в Нижней Саксонии.

Он требует закупить соответствующее оборудование для защиты от дронов.

Лехнер также выразил свою общую поддержку развертыванию Вооруженных сил Германии для защиты от беспилотников, но считает это нереалистичным, учитывая нынешнее большинство в федеральном правительстве.

"Абсурдно, что мы не можем развернуть Бундесвер внутри страны в данном случае. Было бы разумнее внести поправки в Основной закон и разрешить развертывание Бундесвера внутри страны для защиты от беспилотников. Но до этого нам еще очень далеко. Я не верю, что дружественная Путину партия "Альтернатива для Германии" согласится на такую конституционную поправку", – сказал политик.

Напомним, что аэропорт Лейпциг-Галле, где 5 августа произошел инцидент с дроном, является ключевым логистическим узлом. По данным некоторых СМИ, в момент атаки один из самолетов мог перевозить военные боеприпасы из Франции.

Германия практически не сомневается, что это дело рук России, но официально не спешит это признавать.