Враг готовится к новым ударам по энергетике, – Шмыгаль
- Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о подготовке России к новым атакам на украинскую энергосистему, но ситуация с электроснабжением постепенно стабилизируется благодаря восстановлению и повышению температуры.
- Украина сотрудничает с международными партнерами для поставки оборудования, в частности, с Францией достигнута договоренность о 600 миллионах евро, чтобы усилить энергетическую устойчивость перед возможными новыми атаками.
Россия готовится к очередным атакам на украинскую энергосистему. Несмотря на угрозы, ситуация с электроснабжением постепенно стабилизируется благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры.
Все необходимые службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль после заседания Энергетического штаба.
Смотрите также Россияне атаковали нефтегазовую инфраструктуру Украины: продолжается пожар, есть разрушения
Что известно о планах россиян обстрелять украинскую энергетику?
Глава Минэнерго отметил, что есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, задача для всех служб – не только оперативное восстановление поврежденных объектов, но и максимальная готовность к возможным новым атакам.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также отметил, что есть все признаки того, что в ближайшее время россияне снова атакуют украинскую энергетику.
Как происходит восстановление поврежденных объектов энергетической инфраструктуры?
Шмыгаль отметил, что в Киеве над восстановлением тепло- и электроснабжения работают более 200 бригад. Особое внимание уделяется ликвидации последствий в Одессе и прифронтовых регионах, где ситуация остается самой сложной.
Параллельно продолжается сотрудничество с международными партнерами по поставке необходимого оборудования. После визита делегации Министерства энергетики Украины во Францию достигнуты договоренности о привлечении 600 миллионов евро для усиления энергетической устойчивости.
Министр энергетики также добавил, что украинские инженеры уже направлены в Европу для обследования шести станций, оборудование с которых можно оперативно доставить в Украину. Это должно усилить систему в условиях угрозы новых атак.
Что известно о последних атаках на украинскую энергосистему?
В результате обстрела 17 февраля в Ивано-Франковской области некоторые жители остались без теплоснабжения, аварийно-восстановительные работы начались оперативно. В области действовали почасовые графики отключения электроэнергии.
Известно, что под массированный ракетный обстрел попал Бурштын. Вскоре после взрывов появилась информация о том, что в квартирах жителей Бурштына прекратилось централизованное теплоснабжение и подача горячей воды.
Во время массированной атаки 17 февраля пострадали 12 областей Украины, есть раненые, среди них дети. Россия использовала почти 400 дронов и 29 ракет, серьезно пострадала Одесса, где десятки тысяч людей остались без тепла и воды.