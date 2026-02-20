Враг готовится к новым ударам по энергетике, – Шмыгаль

Россия готовится к очередным атакам на украинскую энергосистему. Несмотря на угрозы, ситуация с электроснабжением постепенно стабилизируется благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры.

Все необходимые службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль после заседания Энергетического штаба.

Что известно о планах россиян обстрелять украинскую энергетику?

Глава Минэнерго отметил, что есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, задача для всех служб – не только оперативное восстановление поврежденных объектов, но и максимальная готовность к возможным новым атакам.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также отметил, что есть все признаки того, что в ближайшее время россияне снова атакуют украинскую энергетику.

Как происходит восстановление поврежденных объектов энергетической инфраструктуры?

Шмыгаль отметил, что в Киеве над восстановлением тепло- и электроснабжения работают более 200 бригад. Особое внимание уделяется ликвидации последствий в Одессе и прифронтовых регионах, где ситуация остается самой сложной.

Параллельно продолжается сотрудничество с международными партнерами по поставке необходимого оборудования. После визита делегации Министерства энергетики Украины во Францию достигнуты договоренности о привлечении 600 миллионов евро для усиления энергетической устойчивости.

Министр энергетики также добавил, что украинские инженеры уже направлены в Европу для обследования шести станций, оборудование с которых можно оперативно доставить в Украину. Это должно усилить систему в условиях угрозы новых атак.

Что известно о последних атаках на украинскую энергосистему?