Тысячи семей остались без света: Россия нанесла атаку на энергетические объекты в 4 областях

В ночь на 1 ноября российские войска нанесли атаки на энергетическую инфраструктуру сразу в четырех областях Украины. Под атаками оказались подстанции, трансформаторы и линии электропередачи, в результате чего сотни тысяч семей остались без электричества.

Владимир Зеленский заявил, что Россия наращивает интенсивность ударов, и призвал партнеров срочно поставлять Украине ракеты для систем Patriot.

Что известно об атаке на энергетику Украины?

Этой ночью российские войска наносили удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Под ударами оказались подстанции, трансформаторы и линии электропередачи, обеспечивающие электроэнергией жилые дома.

В настоящее время во всех пострадавших регионах работают ремонтные бригады. В то же время сотни тысяч семей остаются без электроснабжения.

За последнюю неделю Россия применила против Украины 1940 ударных беспилотников, более 1580 управляемых авиационных бомб и 44 ракеты различных типов. Из них 36 были баллистическими.

Президент отметил, что интенсивность российских ударов остается очень высокой. Враг пытается максимально воспользоваться дефицитом средств перехвата баллистических ракет.

Украина ежедневно обсуждает с США, европейскими и другими партнерами потребность в ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot. Зеленский сообщил, что в этом месяце США и европейские страны приняли новые решения относительно пакетов помощи Украине.

Но эти поставки не могут ждать годами. Россия разрушает инфраструктуру и убивает наших людей именно сейчас и делает ставку на баллистические ракеты этой зимой. Соответственно, решения по ПВО нужно реализовывать сейчас,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, 1 ноября российские войска провели массированную атаку беспилотниками на несколько регионов Украины, в частности Волынскую, Киевскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Хмельницкую области.

На Волынь в течение ночи и утра направили десять дронов Shahed, попадания и падение обломков зафиксировали в Камень-Каширском районе, в частности в Маневичской общине. Там повреждены объекты инфраструктуры, один человек получил ранения.

В Киевской области последствия атаки зафиксировали в шести районах, в частности повреждены энергетические объекты, частные дома и гражданские сооружения, а в Обуховском районе пострадала женщина. В Житомирской области российские удары повредили энергетическую инфраструктуру, поэтому без света остались более 650 населенных пунктов.

В Днепропетровской области после ночных атак в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах почти 100 тысяч потребителей остались без света. Хмельницкая область также пережила массированную атаку дронов: силы ПВО уничтожили значительное количество БПЛА, однако были повреждены энергообъекты и произошли аварийные отключения электроэнергии. Энергетики в пострадавших регионах работают над восстановлением электроснабжения.