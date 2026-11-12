Балистика, противокорабельные ракеты и сотни дронов: в ВВС рассказали подробности атаки на Украину
В ночь на 12 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов и 123 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 94 цели, однако в 17 местах зафиксированы прямые попадания.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.
Что известно об атаке?
Противник начал воздушное нападение в 18:00 11 ноября, применив баллистические ракеты "Искандер-М", KN-23 и С-400, а также противокорабельные ракеты "Циркон".
Пуски ракетного вооружения российские войска осуществляли из районов Брянской, Воронежской и Курской областей.
В то же время захватчики направили 123 беспилотника типов Shahed, "Гербера", аппараты S8000 "Бандероль/Дань-Т" и дроны-имитаторы "Пародия". Среди запущенных беспилотников 73 были оснащены реактивными двигателями.
Запуск дронов происходил одновременно со многих направлений: из российских городов Орел, Курск, Приморско-Ахтарск и Миллерово, а также из оккупированного Донецка и поселка Гвардейское в Крыму.
Как отработала противовоздушная оборона
Отбивали комбинированное нападение авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила и подавила 5 аппаратов "Бандероль/Дань-Т" и 89 ударных БПЛА, среди которых было 51 реактивный дрон.
Военные отметили, что по состоянию на утро боевые действия продолжались, потому что несколько беспилотников все еще находились в воздушном пространстве страны.
Последствия ударов и предыдущие атаки
Помимо попаданий, специалисты зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей еще в 18 отдельных точках.
Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 11 ноября оккупанты запустили ракету Х-59/69 и 163 дрона, тогда защитники неба уничтожили 144 вражеские цели.
Также, как сообщалось на нашем сайте, во время комбинированного удара 7 ноября Россия нанесла удар ракетами и 172 беспилотникамис акцентом на Киевскую область.