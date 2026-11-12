Балістика, протикорабельні ракети і сотні дронів: в ПС розповіли деталі атаки по Україні

Атака по Україні 12 листопада / Getty Images
У ніч на 12 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів та 123 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 94 цілі, проте на 17 локаціях є прямі влучання.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
популярні відео
Що відомо про атаку?
Противник розпочав повітряний напад о 18:00 11 листопада, застосувавши балістичні ракети "Іскандер-М", KN-23 і С-400, а також протикорабельні ракети "Циркон".
Пуски ракетного озброєння російські війська здійснювали з районів Брянської, Воронезької та Курської областей.
Водночас загарбники спрямували 123 безпілотники типів Shahed, "Гербера", апарати S8000 "Бандероль/Дань-Т" та дрони-імітатори "Пародія". Серед запущених безпілотників 73 були оснащені реактивними двигунами.
Запуск дронів відбувався одночасно з багатьох напрямків: російських міст Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ і Міллерово, а також з окупованого Донецька та селища Гвардійське в Криму.
Як відпрацювала протиповітряна оборона
Збиті цілі / ПС
Відбивали комбінований напад авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем Сил оборони України.
Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила та подавила 5 апаратів "Бандероль/Дань-Т" і 89 ударних БпЛА, серед яких був 51 реактивний дрон.
Військові зазначили, що станом на ранок бойова робота тривала, оскільки кілька безпілотників ще перебували в повітряному просторі країни.
Прогнози
Наслідки ударів та попередні атаки
Окрім влучань, фахівці зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей ще на 18 окремих локаціях.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у ніч на 11 листопада окупанти запустили ракету Х-59/69 та 163 дрони, тоді оборонці неба знешкодили 144 ворожі цілі.
Також, як повідомлялося на нашому сайті, під час комбінованого удару 7 листопада Росія вдарила ракетами та 172 безпілотниками з акцентом на Київську область.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі