Есть угроза ракетного обстрела: в России взлетела стратегическая авиация и осуществила пусковые маневры

Россия продолжает атаковать Украину. Идет атака ударных беспилотников, также взлетела вражеская стратегическая авиация.

Мониторы сообщали, в частности, о взлете Ту-95МС с аэродромов "Украинка" и "Белая", передает 24 Канал.

Что известно о взлете стратавиации в России?

Еще с вечера 13 марта мониторинговые каналы предупреждали украинцев об опасности применения стратегической авиации России для атак по Украине. Уже тогда вероятность боевого вылета ночью была выше среднего.

Ранее зафиксировали активность около 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Также сообщали о пополнении запасов баллистических ракет в российских подразделениях.

Примерно в 02:30 стало известно, что враг, похоже, выполнил первый пуск крылатых ракет воздушного базирования Х-101. Если это не имитация, то до 04:30 утра можно ожидать ракеты в воздушном пространстве Украины.

В настоящее время также продолжается массированная атака "Шахедов"... Залетели группы БпЛА с Херсонщины, направляются в сторону Кировоградщины – мониторы пишут, их около 50. Есть угроза и с других направлений.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Последние атаки на Украину