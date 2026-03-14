Есть угроза ракетного обстрела: в России взлетела стратегическая авиация и осуществила пусковые маневры
- Россия запустила стратегическую авиацию, в частности Ту-95МС, для возможной ракетной атаки на Украину.
- Зарегистрирован запуск крылатых ракет Х-101 и массированная атака дронов "Шахеды" на украинскую территорию.
Россия продолжает атаковать Украину. Идет атака ударных беспилотников, также взлетела вражеская стратегическая авиация.
Мониторы сообщали, в частности, о взлете Ту-95МС с аэродромов "Украинка" и "Белая", передает 24 Канал.
Что известно о взлете стратавиации в России?
Еще с вечера 13 марта мониторинговые каналы предупреждали украинцев об опасности применения стратегической авиации России для атак по Украине. Уже тогда вероятность боевого вылета ночью была выше среднего.
Ранее зафиксировали активность около 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Также сообщали о пополнении запасов баллистических ракет в российских подразделениях.
Примерно в 02:30 стало известно, что враг, похоже, выполнил первый пуск крылатых ракет воздушного базирования Х-101. Если это не имитация, то до 04:30 утра можно ожидать ракеты в воздушном пространстве Украины.
В настоящее время также продолжается массированная атака "Шахедов"... Залетели группы БпЛА с Херсонщины, направляются в сторону Кировоградщины – мониторы пишут, их около 50. Есть угроза и с других направлений.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Последние атаки на Украину
Российская армия 13 марта обстреляла рейсовый автобус возле Новой Александровки на Харьковщине "Искандером-М". В результате атаки погибли 3 человека, еще 4 – ранены.
Также враг атаковал дронами Николаев. Там повреждены дома и учебное заведение. Пострадавших нет.
В целом той ночью 127 ударных дронов и 1 ракета "Искандер-М". ПВО сбила или обезвредила 117 из них. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых на 5 локациях.