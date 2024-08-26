Зеленский принял решение провести аудит работы ПВО и РЭБ в регионах после атаки России

Россия в понедельник, 26 августа, осуществила массированную атаку по Украине, применив по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение провести аудит работы ПВО и РЭБ в регионах после этого обстрела.

Об этом стало известно по результатам Ставки, которую провели в понедельник вечером. На встрече заслушали доклады командующего Воздушных сил Олещука, министра внутренних дел Клименко, министра энергетики Галущенко, председателя правления Укрэнерго Кудрицкого и главкома Сырского.

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На Ставке проанализировали работу ПВО

Президент рассказал, что на Ставке присутствующие обсудили работу ПВО и других подразделений во время российской атаки 26 августа.

Подробно, по каждому региону, проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты. Приняли соответствующие решения,

– сообщил Владимир Зеленский.

Добавим, что Воздушные силы зафиксировали всего 236 средств воздушного нападения, которые россияне запустили по украинским населенным пунктам.

Украинская ПВО сбила 201 воздушную цель, а именно 102 ракеты и 99 ударных БПЛА:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

1 крылатую ракету Х-22;

99 крылатых ракет Х-101, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-59/69;

99 ударных БПЛА "Шахед-131/136".

Еще несколько БПЛА были локально потеряны на территории Украины, а 2 – пересекли белорусскую границу.