Зеленский принял решение провести аудит работы ПВО и РЭБ в регионах после атаки России
Источник:Владимир Зеленский
Россия в понедельник, 26 августа, осуществила массированную атаку по Украине, применив по меньшей мере 127 ракет и 109 дронов. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение провести аудит работы ПВО и РЭБ в регионах после этого обстрела.
Об этом стало известно по результатам Ставки, которую провели в понедельник вечером. На встрече заслушали доклады командующего Воздушных сил Олещука, министра внутренних дел Клименко, министра энергетики Галущенко, председателя правления Укрэнерго Кудрицкого и главкома Сырского.
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На Ставке проанализировали работу ПВО
Президент рассказал, что на Ставке присутствующие обсудили работу ПВО и других подразделений во время российской атаки 26 августа.
Подробно, по каждому региону, проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты. Приняли соответствующие решения,
– сообщил Владимир Зеленский.
Добавим, что Воздушные силы зафиксировали всего 236 средств воздушного нападения, которые россияне запустили по украинским населенным пунктам.
Украинская ПВО сбила 201 воздушную цель, а именно 102 ракеты и 99 ударных БПЛА:
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
- 1 крылатую ракету Х-22;
- 99 крылатых ракет Х-101, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 99 ударных БПЛА "Шахед-131/136".
Еще несколько БПЛА были локально потеряны на территории Украины, а 2 – пересекли белорусскую границу.