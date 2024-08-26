Убрать вымышленные "красные линии": политолог объяснил, как Запад должен реагировать на обстрелы Украины

Россия 26 августа массированно атаковала Украину, пострадало 15 областей страны. Страна-агрессор совершила очередной террористический акт, атакуя энергетические объекты нашей страны. Запад должен стереть свои мнимые "красные линии" и предоставить Украине для защиты людей то, что нужно.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Лесной, заметив, что наша страна нуждается в дальнобойных ракетах, которые бы наносили удары по военным аэродромам на территории страны-агрессора. Действия России нужно вывести в плоскость морали.

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Как Запад должен реагировать на обстрел Украины

Политолог отметил, что Владимир Путин является последовательным и перед холодными месяцами враг снова атакует украинскую энергосистему, чтобы вывести ее из строя. Поэтому Россия спланировала сегодняшнюю атаку заранее, не стоит говорить, что враг мстит за что-то или "поздравляет" с Днем Независимости.

Это планомерный геноцид украинского народа, один из его элементов. Уничтожение гражданской инфраструктуры, в первую очередь энергетической, является показом этого, ведь сегодня очень многое заведено на электричество,

– объяснил Лесной.

Он отметил, что западные партнеры должны предоставить Украине то, что она давно просит – дальнобойное оружие. Запад должен понять, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории России, чтобы авиация оккупантов уже никогда не смогла запускать ракеты по нашей стране, в том числе, в перспективе, по Западу.

Запад нарисовал себе "красную линию" и боится через нее перейти. Однако этих линий после Курской операции больше нет, лишь те, которые Запад себе рисует сам. Действия России нужно вывести в плоскость морали сохранения человеческих жизней. На Западе это же главная ценность,

– подчеркнул политолог.