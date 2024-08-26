Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, зауваживши, що наша країна потребує далекобійних ракет, які б завдавали ударів по військових аеродромах на території країни-агресора. Дії Росії потрібно вивести в площину моралі.

Дивіться також "Не встигла закрити балкон": жителі будинку, пошкодженого в Луцьку, розповіли про момент атаки

Як Захід має реагувати на обстріл України

Політолог зазначив, що Владімір Путін є послідовним і перед холодними місяцями ворог знову атакує українську енергосистему, аби вивести її з ладу. Тому Росія спланувала сьогоднішню атаку заздалегідь, не варто казати, що ворог мститься за щось чи "вітає" з Днем Незалежності.

Це планомірний геноцид українського народу, один з його елементів. Знищення цивільної інфраструктури, в першу чергу енергетичної, є показом цього, адже на сьогодні дуже багато чого є заведено на електрику,

– пояснив Лісний.

Він наголосив, що західні партери мають надати Україні те, що вона давно просить – далекобійну зброю. Захід повинен зрозуміти, що Україна має право завдавати удари по військових об'єктах на території Росії, аби авіація окупантів вже ніколи не змогла запускати ракети по нашій країні, в тому числі, в перспективі, по Заходу.

Захід намалював собі "червону лінію" і боїться через неї перейти. Однак цих ліній після Курської операції більше немає, лише ті, які Захід собі малює сам. Дії Росії потрібно вивести в площину моралі збереження людських життів. На Заході це ж головна цінність,

– підкреслив політолог.