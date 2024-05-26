Утром Польша и союзники поднимали авиацию из-за российских ракет

В ночь на 26 мая оккупанты осуществили массированную комбинированную атаку на Украину. Под ударом преимущественно находились западные регионы. Вследствие того, что российские ракеты летели в направлении границы с Польшей, Варшава поднимала по тревоге свои самолеты.

Следует заметить, что Варшава далеко не впервые активизирует свою авиацию во время массированного обстрела Украины. Последний раз поляки такое делали 8 мая. Тогда тоже снаряды оккупантов направлялись на Запад.

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Активность россиян в небе

Отметим, что первые крылатые ракеты зашли в воздушное пространство Украины на Черниговщине ориентировочно в 3:30 утра и "отправились" через Киевскую и Житомирскую области на запад. Около 3:52 Оперативное командование ВС Польши сообщило о поднятии в небо польских и союзнических самолетов, в связи с чем возможно повышение уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.

В ведомстве объяснили, что истребители пришлось поднять в небо из-за интенсивной деятельности дальней авиации России, которая наносит ракетные удары по объектам в западных регионах Украины.

Уже в 6:44 стало известно, что польские и союзнические самолеты совершили посадку, поскольку атака оккупантов на Украину подошла к концу.

Напомним, что во время одной из предыдущих массированных атак российская ракета пересекала воздушное пространство Польши. Там она пробыла 30 секунд и вернулась обратно в Украину. Тогда в Варшаве решили не сбивать вражескую цель.

Сейчас страны НАТО не решаются сбивать снаряды страны – агрессора даже, когда они попадают на их территорию. Следует заметить, что Киев с первых дней войны просил Запад закрыть небо над Украиной. Впрочем, тот отказывался, потому что, мол, Украина не является страной НАТО, и союзники не хотят быть втянутыми в конфликт с Россией.

После 14 апреля, когда союзники, в частности США и Великобритания, помогли Израилю в отпоре иранской атаки, Зеленский обвинил партнеров в двойных стандартах. Ведь они "закрыли глаза" на то, что Израиль не является членом Альянса.

По сообщению Politico, в июне президент в июне президент Зеленский отправится во Францию, чтобы убедить страны – члены НАТО сбивать над Украиной воздушные цели.