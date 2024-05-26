Слід зауважити, що Варшава далеко не вперше активізує свою авіацію під час масованого обстрілу України. Востаннє поляки таке робили 8 травня. Тоді теж снаряди окупантів прямували на Захід.

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Активність росіян у небі

Зазначимо, що перші крилаті ракети зайшли у повітряний простір України на Чернігівщині орієнтовно о 3:30 ранку і "вирушили" через Київщину та Житомирщину на захід. Близько 3:52 Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про підняття у небо польських та союзницьких літаків, у зв'язку з чим можливе підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни.

У відомстві пояснили, що винищувачі довелося підняти у небо через інтенсивну діяльність дальньої авіації Росії, яка завдає ракетних ударів по об'єктах у західних регіонах України.

Вже о 6:44 стало відомо, що польські та союзницькі літаки здійснили посадку, оскільки атака окупантів на Україну добігла кінця.

Нагадаємо, що під час однієї із попередніх масованих атак російська ракета перетинала повітряний простір Польщі. Там вона пробула 30 секунд і повернулася знову в Україну. Тоді у Варшаві вирішили не збивати ворожу ціль.

Наразі країни НАТО не наважуються збивати снаряди країни – агресора навіть, коли вони потрапляють на їхню територію. Слід зауважити, що Київ з перших днів війни просив Захід закрити небо над Україною. Втім, той відмовлявся, бо, мовляв, Україна не є країною НАТО, і союзники не хочуть бути втягнутими в конфлікт з Росією.

Після 14 квітня, коли союзники, зокрема США і Британія, допомогли Ізраїлю у відсічі іранської атаки, Зеленський звинуватив партнерів у подвійних стандартах. Адже вони "заплющили очі" на те, що Ізраїль не є членом Альянсу.

За повідомленням Politico, у червні президент Зеленський вирушить до Франції, аби переконати країни – члени НАТО збивати над Україною повітряні цілі.