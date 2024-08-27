Россия снова устроила террор мирных городов: все о ночной атаке 27 августа

Российские войска в ночь на 27 августа снова устроили ракетный и дроновый террор мирных городов Украины. Враг выпустил почти сотню беспилотников, а также десять ракет различного типа.

Вражеские удары в ночь на 27 августа в основном были направлены на Киев и Киевскую область, на Запорожье, Кривой Рог и Хмельницкую область. Все, что известно о последствиях атаки, количестве сбитых целей, погибших и раненых в результате обстрела, собрал 24 Канал.

Смотрите также Россияне ставили 2 цели: Жданов проанализировал ракетную атаку по Украине

Чем атаковала Россия

По данным Воздушных сил, ночью оккупанты ударили по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками. В частности, оккупанты запустили:

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области России;

1 баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма;

крылатую ракету "Искандер-К" из Воронежской области России;

5 крылатых ракет Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области России;

81 ударный беспилотник типа "Шахед" из Ейска и Курской области России.

Сколько целей сбила ПВО

В ходе противовоздушного боя наши военные сбили 5 крылатых ракет Х-101 и 60 ударных БПЛА типа "Шахед".

При этом еще 10 вражеских дронов были локально сбиты – вероятно, они упали на территории Украины, а один – пересек границу с Беларусью.

Внимание! Около десяти беспилотников по состоянию на 9:42 находились в воздушном пространстве Украины. Защитники неба продолжают ликвидировать вражеские цели.

Количество жертв и пострадавших

Президент Зеленский сообщил, что в результате обстрелов 27 августа погибли 4 человека, еще 16 пострадали.

По словам президента, сейчас продолжаются спасательные операции на местах попаданий и падений обломков российских беспилотников и ракет. Происходит разбор завалов, к ликвидации последствий привлечены соответствующие службы.

Какие города были под атакой врага

Последствия в Киеве

Киев успешно отразил комбинированную ракетно-дроновую атаку врага, все цели сбиты, сообщили в КГВА. В то же время в Днепровском районе столицы обломки упали на лесопарковую зону. Там загорелась лесная подстилка.

Также обломки упали в лесопарковой зоне Деснянского района. Там тоже зафиксировали пожар. По словам начальника КГВА Сергея Попко, информации о пострадавших в результате атаки нет.

Воздушную тревогу с начала суток в столице объявляли 4 раза, она длилась суммарно более 5 часов.

Около 3 ночи враг поднял в воздух несколько бортов МиГ-31К, которые выпустили ракеты "Кинжал" через Киевскую область в направлении западных областей Украины. Примерно одновременно взлетели несколько вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Предварительно, крылатые ракеты Х-101 с этих бортов атаковали Киев около 5 утра. В КГВА отметили, что ночью силы и средства ПВО уничтожили возле Киева около полутора десятков ударных дронов и несколько ракет.

"Все, что летело на столицу Украины – уничтожено", – подчеркивал Попко.

Атака по Запорожью

Под атакой врага было и Запорожье. По предварительным данным, оккупанты нанесли семь ударов по району. В Запорожской ОВА по состоянию на утро сообщили, что в результате атаки есть двое погибших – мужчина и женщина. Еще четыре человека получили ранения.

В больнице находятся:

86-летняя женщина в тяжелом состоянии из-за ожогов более 54% тела;

59-летний мужчина в состоянии средней тяжести;

30-летняя и 56-летняя женщины с легкими травмами.

Взрывной волной и обломками повреждены частные дома, загорелась трава на открытой территории.

Удар по гостинице в Кривом Роге

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и попали в отель "Аврора". Здание отеля полностью разрушено.

В результате атаки погибли мужчина и женщина. Еще пять человек пострадали. В частности, 43-летняя женщина оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Госпитализирован и 37-летний мужчина в средней тяжести. Еще трое пострадавших не нуждались в госпитализации.

По состоянию на утро разбор завалов продолжается, под завалами все еще могут находиться два человека.

Также повреждены 6 магазинов, 4 многоэтажки, 8 авто.

Последствия атаки в Кривом Роге / Фото ГСЧС

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью силы ПВО сбили над областью 4 "Шахеда".

Взрывы в Хмельницкой и Ровненской областях

Враг также атаковал Хмельницкую область. В результате обстрела возникло возгорание двух частных домов. Известно, что ранения получил мужчина, который жил в поврежденном доме. Об этом по состоянию на утро сообщил руководитель ОВА Хмельницкой области Сергей Тюрин.

По его словам, ночью в воздушном пространстве области силы противовоздушной обороны уничтожили 8 вражеских целей. На месте падения обломков работают все соответствующие службы.

Известно, что на Ровненщине во время ночной атаки также раздавались взрывы. Силы противовоздушной обороны уничтожали вражеские цели и это им удалось. В то же время обломки сбитых дронов упали на линию электропередач. Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Коваль. Пострадавших в результате атаки – нет.

Воздушная тревога во Львове

Во Львовской ОВА сообщили, что ночные тревоги прошли без последствий для области.

"Ночные тревоги, которые объявляли на Львовщине с 03:17 по 04:09 и с 05:05 по 06:56 27 августа, к счастью, закончились без последствий для нашей области", – написал Максим Козицкий.

В Винницкой области обломки упали на дом

В Винницкой области Воздушные силы ВСУ сбили 6 российских БПЛА и 1 крылатую ракету. Ее обломки попали в частный дом, сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Всего в воздушное пространство области зашли 8 беспилотников и 3 крылатые ракеты – обломки сбитой попали в частный дом. В нем разрушена крыша.