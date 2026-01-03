Укр Рус
3 января, 09:17
2

Почти сотня дронов летела по Украине: сколько вражеских целей уничтожено

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Ночью 3 января россияне запустили 95 ударных БпЛА, из которых около 60 были "Шахеды".
  • Зафиксировано попадание 15 дронов на 8 локациях.

В ночь на 3 января оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала десятки ударных БпЛА типа "Шахед".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Сколько вражеских целей уничтожили во время атаки 3 января?

Ночью 3 января россияне атаковали 95 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Захватчики запускали вражеские цели с направлений:

  • Миллерово,
  • Курск,
  • Орел,
  • Брянск,
  • Приморско-Ахтарск,
  • Кача,
  • Чауда,
  • Гвардейское.

Около 60 из запущенных дронов – "Шахеды".

Предварительно, силами ПВО сбито/подавлено 80 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях, 
– говорится в сообщении.

Предыдущие атаки: основное