Почти сотня дронов летела по Украине: сколько вражеских целей уничтожено

В ночь на 3 января оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала десятки ударных БпЛА типа "Шахед".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Сколько вражеских целей уничтожили во время атаки 3 января?

Ночью 3 января россияне атаковали 95 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Захватчики запускали вражеские цели с направлений:

Миллерово,

Курск,

Орел,

Брянск,

Приморско-Ахтарск,

Кача,

Чауда,

Гвардейское.

Около 60 из запущенных дронов – "Шахеды".

Предварительно, силами ПВО сбито/подавлено 80 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях,

– говорится в сообщении.

