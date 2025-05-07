"Нетипичная атака": Игнат объяснил, в чем особенность ночных ударов дронами по Украине

В ночь на 7 мая российские войска совершили нетипичную массированную воздушную атаку на Украину, выпустив 187 дронов и несколько баллистических ракет. Воздушные силы уничтожили 81 ударный БпЛА, еще 64 беспилотника были потеряны локально.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

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В чем особенность ночной атаки на Украину

Игнат отметил, что в ночь на 7 мая россияне совершили "нетипичную атаку". Все потому, что она происходила в несколько волн. По его словам, атака с разных направлений началась около 20:30.

Враг атакует из северных российских областей – Курск, Брянск, традиционно Миллерово, – а также оккупированная территория и Ростовская область. Оттуда обычно атакуют традиционно "Шахедами", площадки пуска могут быть там разными. Понятно, что с подвижных платформ могут выпускаться ударные БпЛА. И вот сегодня одна из таких атак состоялась по нашему государству. В общем, по состоянию на сейчас, предварительно 187 ударных БпЛА и дронов-имитаторов. Вы знаете, что запускают их одновременно таким образом, чтобы усложнить Воздушным силам и Силам обороны воздушную обстановку, для того, чтобы усложнить сбивание именно настоящих "Шахедов",

– заявил Игнат.

Он добавил, что удалось уничтожить 81 ударный дрон, еще 64 беспилотника было локально потеряно. Игнат заметил, что российские атаки осуществляются и по небольшим городам, и по городам-миллионникам, что является проявлением реального терроризма.

"Кроме того, сегодня применялось также пять баллистических ракет – "Искандер-М" или же КН-23, там уже специалисты, кто будет исследовать, скажут позже какого типа эти были ракеты. Две баллистики сегодня были сбиты противовоздушной обороной", – поделился спикер.

Игнат отметил, что даже на фоне разговоров о возможном перемирии российская армия не прекращает атак на гражданские объекты и продолжает терроризировать мирное население Украины.