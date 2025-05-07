Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері телемарафону.

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У чому особливість нічної атаки на Україну

Ігнат зауважив, що у ніч на 7 травня росіяни здійснили "нетипову атаку". Усе через те, що вона відбувалася у кілька хвиль. За його словами, атака з різних напрямків розпочалася близько 20:30.

Ворог атакує із північних російських областей – Курськ, Брянськ, традиційно Міллєрово, – а також окупована територія і Ростовська область. Звідти зазвичай атакують традиційно "Шахедами", майданчики пуску можуть бути там різними. Зрозуміло, що з рухомих платформ можуть випускатися ударні БпЛА. І от сьогодні одна з таких атак відбулась по нашій державі. Загалом, станом на зараз, попередньо 187 ударних БпЛА та дронів-імітаторів. Ви знаєте, що запускають їх одночасно таким чином, щоб ускладнити Повітряним силам і Силам оборони повітряну обстановку, для того, щоб ускладнити збиття саме справжніх "Шахедів",

– заявив Ігнат.

Він додав, що вдалося знищити 81 ударний дрон, ще 64 безпілотники було локаційно втрачено. Ігнат зауважив, що російські атаки здійснюються і по невеликих містах, і по містах-мільйонниках, що є проявом реального тероризму.

"Крім того, сьогодні застосовувалося також п'ять балістичних ракет – "Іскандер-М" або ж КН-23, там вже фахівці, хто буде досліджувати, скажуть пізніше якого типу ці були ракети. Дві балістики сьогодні було збито протиповітряною обороною", – поділився речник.

Ігнат наголосив, що навіть на тлі розмов про можливе перемир’я російська армія не припиняє атак на цивільні об’єкти та продовжує тероризувати мирне населення України.