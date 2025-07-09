В Воздушных силах рассказали, сколько ракет и дронов сбили на Западе

Россия в ночь на 9 июля в очередной раз массированно атаковала Украину. Под ударом, в частности, были западные области.

У Воздушном командовании "Запад" рассказали, сколько ракет и дронов им удалось сбить в зоне своей ответственности, передает 24 Канал.

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Сколько российских целей сбили на Западе

Россия атаковала Запад с различными видами вооружения.

В ночь на 9 июля российские агрессоры нанесли массированный комбинированный ракетно-авиационный удар по западному региону нашей страны, применив аэробаллистические и крылатые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты,

– говорится в заявлении Воздушных сил.

Подразделениям ПВО и авиации воздушного командования "Запад" уничтожили 2 крылатые ракеты Х-101 и 54 ударных БпЛА типа Shahed.

Напомним, что с 20:00 8 июля Россия атаковала Украину 741 средством воздушного нападения:

728 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов,

7 крылатыми ракетами "Х-101"/"Искандер-К",

6 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".

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По состоянию на 8:30 9 июля ПВО отработала по 718 целям: