Ночная атака на Украину, дебаты Трампа и Харрис: хронология 931 дня войны

Почти три года в Украине продолжается полномасштабная война. Периодически Россия осуществляет воздушные атаки, пытаясь уничтожить инфраструктуру и сломать сопротивление нашего народа. Силы обороны продолжают сдерживать продвижение врага на Востоке и успешно переносят боевые действия на территорию страны-агрессора.

Что происходило на фронте на Востоке и Юге Украины, как протекает операция ВСУ на Курщине, каковы усилия нашей страны на международной арене, передает 24 Канал.

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