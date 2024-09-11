Ночная атака на Украину, дебаты Трампа и Харрис: хронология 931 дня войны
Почти три года в Украине продолжается полномасштабная война. Периодически Россия осуществляет воздушные атаки, пытаясь уничтожить инфраструктуру и сломать сопротивление нашего народа. Силы обороны продолжают сдерживать продвижение врага на Востоке и успешно переносят боевые действия на территорию страны-агрессора.
Что происходило на фронте на Востоке и Юге Украины, как протекает операция ВСУ на Курщине, каковы усилия нашей страны на международной арене, передает 24 Канал.
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Во время дебатов кандидатов в президенты США Трампа спросили, в национальных интересах Соединенных штатов победа Украины. Он заявил, что в интересах США завершить войну. Экс-президент заверил, что знает, как положить ей конец. Он планирует свести Зеленского и Путина, чтобы те договорились между собой. США уже прорабатывают вопрос о снятии ограничений, заявил Байден. Джо Байдена спросили, снимут ли США ограничения на использование Украиной оружия большой дальности по территории России. На это американский лидер ответил, что его администрация "сейчас это решает". До сих пор Вашингтон объяснял свой отказ в соответствующем разрешении нежеланием якобы обострять конфликт. Ночью россияне запустили по Украине "Шахеды". Дроны атаковали южные области и северные. На Киевщине, в частности, раздавались взрывы. Там работала ПВО.
Трампа спросили, хочет ли он победы Украины в войне
Байден заявил, что Белый дом прорабатывает разрешение на удары вглубь России
Ночью дроны атаковали Украину
Во время дебатов кандидатов в президенты США Трампа спросили, в национальных интересах Соединенных штатов победа Украины.
Он заявил, что в интересах США завершить войну.
Экс-президент заверил, что знает, как положить ей конец. Он планирует свести Зеленского и Путина, чтобы те договорились между собой.
США уже прорабатывают вопрос о снятии ограничений, заявил Байден.
Джо Байдена спросили, снимут ли США ограничения на использование Украиной оружия большой дальности по территории России. На это американский лидер ответил, что его администрация "сейчас это решает".
До сих пор Вашингтон объяснял свой отказ в соответствующем разрешении нежеланием якобы обострять конфликт.
Ночью россияне запустили по Украине "Шахеды". Дроны атаковали южные области и северные.
На Киевщине, в частности, раздавались взрывы. Там работала ПВО.