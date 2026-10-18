Россияне провели атаку на критический объект в Винницкой области
В результате атаки 18 октября было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры в одной из общин. На месте происшествия работают все соответствующие службы.
Об этом сообщил глава Могилев-Подольской городской территориальной общины Геннадий Глухманюк.
Что известно об атаке?
В результате воздушной атаки противника 18 октября произошло попадание в объект критической инфраструктуры в общине Винницкой области.
В настоящее время на месте работают все соответствующие службы. Информация о масштабах повреждений, возможных последствиях атаки и пострадавших в сообщении не уточняется.
Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и быть бдительными.
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Напомним, Россия вечером 18 октября атаковала Ровенскую область. Во время воздушной атаки российский реактивный беспилотник двигался курсом на Здолбунов и Ровно. Впоследствии местные жители сообщили о звуке взрыва в Здолбунове.
По имеющейся информации, одной из целей россиян стало производственное предприятие в области. Из-за последствий попадания его работу приостановили.
Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Других подробностей о масштабах повреждений пока не сообщалось.