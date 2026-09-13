Об этом сообщила заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.

Каковы подробности?

Отметим прежде всего, что для региона была объявлена угроза с использованием дронов. Так, произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры.

На местах прилета немедленно приступили к раВ то же время ГСЧС сообщает о атаке на железнодорожную инфраструктуру региона. В результате попадания возник пожар, который спасатели оперативно потушили. К счастью, погибших и пострадавших в результате атаки нет.боте все соответствующие экстренные и специализированные службы. В настоящее время специалисты уточняют детали относительно последствий попадания и возможных пострадавших в результате вражеского обстрела.

В то же время ГСЧС сообщает о атаке на железнодорожную инфраструктуру региона. В результате попадания возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

В областной военной администрации подчеркнули, что воздушная атака продолжается, и призвали всех жителей региона оставаться в укрытиях до официального отбоя.

К слову, с самого утра сообщения о взрывах поступали со Львовщины, Тернополя, Ивано-Франковска и т.д. Враг атаковал АЗС у КПП "Ягодин" на границе с Польшей, а также ударил по локомотиву пассажирского поезда на Волыни.

Последствия фиксировали и в Киевской области, к тому же идет атака на Одесщину – известно о 20 пострадавших в Одессе, есть повреждение терминала "Новой почты", жилых домов и, в частности, детского санатория.

Всего же за последнюю неделю российские войска, по словам Владимира Зеленского, запустили по Украине около 2100 дронов, почти 1700 управляемых авиабомб и 78 ракет разных типов. В результате атак повреждались энергетические и железнодорожные объекты, гражданская инфраструктура и жилые дома. Президент призвал международных партнеров приложить усилия, чтобы остановить российский террор.