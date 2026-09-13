Владимир Зеленский призвал партнеров приостановить российский терроризм. Об этом он написал в собственных соцсетях.

Что известно о российских обстрелах?

Президент сказал, что значительная часть примененных вражеских беспилотников – это реактивные шахеды, которыми россияне пытаются разбить экономику и разрушить жизнь людей. Ночью и утром 13 сентября оккупанты нанесли очередные целенаправленные удары по объектам энергетики, железнодорожной инфраструктуре, частным бизнесам и жилым домам. В частности, Одесса подверглась комбинированной атаке ракетами и дронами.

Во многих западных регионах продолжаются активные восстановительные работы после ночных обстрелов. Все необходимые экстренные и коммунальные службы работают у украинско-польской границы Волыни. Там россияне демонстративно сожгли локомотив поезда и повредили автозаправочную станцию ​​беспилотником.

Глава государства подчеркнул, что украинские военные и гражданские ежедневно борются за безопасность всей Европы, сдерживая расширение российской агрессии.

Российский терроризм – это общая угроза для многих, но разбить его точно можно и нужно в Украине.

– заявил Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто защищает украинское небо.

В воскресенье, 13 сентября, оккупанты атаковали дронами Ивано-Франковск. Россияне били по гражданской инфраструктуре. В одном жилом доме повреждены окна. Известно о пострадавшем.

Также все утро враг обстреливал Хмельницкий и область. В результате падения обломков вражеского дрона на территории одного из предприятий в Хмельницком районе возник пожар.