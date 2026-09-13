Володимир Зеленський закликав партнерів зупинити російський тероризм. Про це він написав у власних соцмережах.

Що відомо про російські обстріли?

Президент сказав, що значна частина застосованих ворожих безпілотників – це реактивні шахеди, якими росіяни намагаються розбити економіку та зруйнувати життя людей. Уночі та вранці 13 вересня окупанти завдали чергових цілеспрямованих ударів по об'єктах енергетики, залізничній інфраструктурі, приватних бізнесах і житлових будинках. Зокрема, Одеса зазнала комбінованої атаки ракетами та дронами.

У багатьох західних регіонах тривають активні відновлювальні роботи після нічних обстрілів. Усі необхідні екстрені та комунальні служби працюють біля українсько-польського кордону на Волині. Там росіяни демонстративно спалили локомотив потяга й пошкодили автозаправну станцію безпілотником.

Глава держави наголосив, що українські військові та цивільні щодня виборюють безпеку всієї Європи, стримуючи розширення російської агресії.

Російський тероризм – це спільна загроза для багатьох, але розбити його точно можна й потрібно в Україні,

– заявив Зеленський.

Він подякував усім, хто захищає українське небо.

У неділю, 13 вересня, окупанти атакували дронами Івано-Франківськ. Росіяни били по цивільній інфраструктурі. В одному житловому будинку пошкоджені вікна. Відомо про постраждалого.

Також протягом ранку ворог обстрілював Хмельницький та область. Внаслідок падіння уламків ворожого дрона на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа.