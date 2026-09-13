Вражеская атака на Винницкую область: нанесен удар по объекту гражданской инфраструктуры

В результате очередной вражеской атаки в Винницкой области зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры. На месте попадания работают экстренные службы.

Об этом сообщила заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.

Каковы подробности?

Отметим прежде всего, что для региона была объявлена угроза с использованием дронов. Так, произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры.

На местах прилета немедленно приступили к раВ то же время ГСЧС сообщает о атаке на железнодорожную инфраструктуру региона. В результате попадания возник пожар, который спасатели оперативно потушили. К счастью, погибших и пострадавших в результате атаки нет.боте все соответствующие экстренные и специализированные службы. В настоящее время специалисты уточняют детали относительно последствий попадания и возможных пострадавших в результате вражеского обстрела.

В то же время ГСЧС сообщает о атаке на железнодорожную инфраструктуру региона. В результате попадания возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. К счастью, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

В областной военной администрации подчеркнули, что воздушная атака продолжается, и призвали всех жителей региона оставаться в укрытиях до официального отбоя.

К слову, с самого утра сообщения о взрывах поступали со Львовщины, Тернополя, Ивано-Франковска и т.д. Враг атаковал АЗС у КПП "Ягодин" на границе с Польшей, а также ударил по локомотиву пассажирского поезда на Волыни.

Последствия фиксировали и в Киевской области, к тому же идет атака на Одесщину – известно о 20 пострадавших в Одессе, есть повреждение терминала "Новой почты", жилых домов и, в частности, детского санатория.

Всего же за последнюю неделю российские войска, по словам Владимира Зеленского, запустили по Украине около 2100 дронов, почти 1700 управляемых авиабомб и 78 ракет разных типов. В результате атак повреждались энергетические и железнодорожные объекты, гражданская инфраструктура и жилые дома. Президент призвал международных партнеров приложить усилия, чтобы остановить российский террор.