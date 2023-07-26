Во время ракетной атаки в Виннице могла находиться Елена Зеленская и премьер Шмыгаль

В Украине 26 июля была объявлена масштабная воздушная тревога. Впоследствии в Винницкой области прогремели взрывы. Подробностей пока нет. В то же время известно, что в то время в Виннице могла находиться первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Воздушная тревога на территории Винницкой области была объявлена около 13:31. В 14:06 Воздушные силы ВСУ обратили внимание на угрозу и призвали жителей Винницкой области оставаться в укрытиях гражданской защиты.

Обратите внимание В Житомирской области слышали взрывы: может работать ПВО

Около 14:13 начали появляться сообщения о взрывах в Винницкой области. Возможно, это работала ПВО. Официальных подтверждений или опровержений пока не было. В Винницкой ОВА подчеркнули, что все службы работают.

Первая леди могла находиться в Виннице

Тем временем в 14:51 Елена Зеленская сообщила, что начала свой визит в Винницу. Там первая леди посетила мемориал памяти жертв российского обстрела 14 июля 2022 года.

Зеленская рассказала, что мемориал разработали местные власти. Инициировали проект родные погибших. Первая леди напомнила, что 14 июля российские оккупанты ударили "Калибрамы" по самому центру Винницы. Тогда захватчики убили прохожих и сожгли медицинский центр, где находились врачи и пациенты.

Теперь память о них воплотилась в голубях и в 29 сакурах, высаженных вокруг памятника. Здесь есть птица и дерево и для 4-летней Лизы, которая стала одной из жертв этой трагедии,

– подчеркнула первая леди.

Зеленская рассказала, что сейчас площадь, по которой ударили захватчики, уже частично восстановили.

"Единственное, что город не планирует восстанавливать, – иссеченный обломками самолет в центре площади. Пусть остается как есть – как напоминание о том, какому бесчеловечному, варварскому злу сопротивляется Украина, и о том, что его в конце концов победят украинцы", – добавила Зеленская.

Елена Зеленская посетила мемориал / Фото из телеграм-канала первой леди

Премьер также мог быть в Виннице

Около 16:40 в своем телеграм-канале глава правительства нашего государства Денис Шмыгаль опубликовал сообщение, в котором говорится, что он с командой Кабмина работает 26 июля в Виннице.

В рамках подготовки к отопительному сезону ознакомился с деятельностью котельной, обеспечивающей теплоснабжение для одного из микрорайонов города,

– говорится в источнике.

Собственно, вопрос энергетики был ключевым в повестке дня. Где находился премьер, когда раздались взрывы, – неизвестно.

Украинцев призывают не игнорировать извещение воздушной тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие.