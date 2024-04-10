Оккупанты ударили двумя КАБами по Волчанску: разрушена поликлиника

Российские оккупационные войска продолжают наносить удары по украинским городам. Так, под атакой врага оказался Волчанск Харьковской области.

Известно, что именно запустили по Волчанску оккупанты. Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА.

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Последствия удара противника

Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА, сообщил о последствиях от атаки врага.

По его словам, оккупанты выпустили две управляемые авиабомбы по Волчанску. Он сообщил, что в результате ударов полностью разрушена поликлиника.

Синегубов заявил, что пока известно об одном пострадавшем.

На эту минуту известно об одном пострадавшем, 34-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в медицинское учреждение,

– сообщил председатель Харьковской ОГА.

Эту информацию он обнародовал в 14:38.

Россия атаковала Харьков 10 апреля