Атака на Запад, – Замикула объяснил давление Путина темой украинского зерна

Кремль толкает весь мир в продовольственный кризис, блокируя украинские порты. Это комплекс нескольких действий России – они пытаются устранить конкурента, то есть Украину с рынков сбыта и шантаж Запада.

Об этом 24 канала рассказал эксперт Национального Института исследований Николай Замикула. Специалист также добавил – ликвидация Украины как продовольственного конкурента и обусловила всю военную кампанию российских захватчиков по оккупации наших территорий.

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Основной момент – геополитический, россияне пытаются раздуть мировой продовольственный кризис, чтобы дополнительно давить на западные позиции, добавляет эксперт.

По его мнению, в условиях кризиса с продовольствием, кафиры считают, что им будет проще доказать тезис о том, что "конфликт надо завершать любой ценой".

"Оккупанты демонстрируют полную неготовность идти на компромисс или отступать, соответственно, пытаются довести свою точку зрения и склоняют Украину к капитуляции", – отмечает Николай Замикула.

Не только украинский вопрос стоит на карте, проблема гораздо шире. Россияне своей позицией атакуют Запад, ведь провокация продовольственного кризиса может повлечь за собой беспорядки в Африке, например,

– объясняет эксперт.

Это может изменить политический ландшафт некоторых государств, если Запад не сможет справиться с этим кризисом, это будет подрывать его позиции, как гегемона на международном уровне, подчеркнул Замикула.

Мировой продовольственный кризис из-за войны России против Украины

Историк Тимоти Снайдер отметил, что у Кремля есть план голода. И его пытаются реализовать. И то, что сейчас происходит в Украине, один из этапов воплощения в жизнь страшного замысла .

Глава Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл призвал разминировать украинские порты для вывоза зерна в страны Африки . Утверждая, что Владимир Путин пообещал не нападать. Представитель МИД Украины Олег Николенко ответил на это заявление.

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Россияне пытаются ограбить Украину и вывозят все, что происходит под руки. Особый интерес врага прикован к зерну – кафиры планируют нажиться на продовольственном кризисе.

В Украине в 2023 году может значительно сократиться урожай . В частности, потому, что наше государство в этом году потеряло значительную часть территорий для посевов.

Россия готова провести в Стамбуле четырехстороннюю встречу по вывозу украинского зерна. В то же время, страна-агрессорка цинично открестилась от того, что именно ее действия должны привести к продовольственному кризису.

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